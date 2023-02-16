В России предложили ограничить публикацию сведений о здоровье известных людей

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить право СМИ на публикацию сведений о состоянии здоровья и лечении знаменитостей. Соответствующее письмо он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву, сообщил телеканал Russia Today.

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Орлов подчеркнул, что Конституцией России гарантируется свобода слова и право на доступ к информации, однако она предусматривает право граждан на неприкосновенность личной жизни, а также на личную, семейную и врачебную тайну.

По мнению автора письма, публикации в СМИ о здоровье знаменитых людей и о медицинских процедурах лишь усугубляют их физическое и психическое состояние.

При этом Орлов отметил, что в качестве исключения можно размещать подобную информацию, если сама знаменитость или ее родственники дадут письменное согласие на публикацию для благотворительного сбора.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что Госдума запретит СМИ указывать сведения о том, что участники добровольческих формирований отбывали наказание в тюрьме. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЗапретЗдоровьеСМИ
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