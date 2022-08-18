В России предложили обязать УК следить за соблюдением тишины в домах
Управляющие компании могут обязать следить за соблюдением тишины в жилых многоквартирных домах. С соответствующей инициативой выступила «Деловая Россия», организация передала свое обращение в Минстрой, пишут Известия.
Предполагается, что в случае нарушений тишины УК будет сообщать об этом в правоохранительные органы.
«Сотрудники УК могут помогать фиксировать нарушения. Они находятся в шаговой доступности, могут прийти и зафиксировать в своем протоколе нарушение законодательства до приезда сотрудников полиции», — отметил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Кроме того, собственников квартир хотят обязать информировать УК о начале ремонтных работ, отмечает телеканал «360».
Как отметил член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, важно, чтобы нововведения не отразились на стоимости коммунальных услуг для граждан.
Планируется, что вопрос контроля выполнения жителями требований закона тишины проработают во время осенней сессии в Госдуме.
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