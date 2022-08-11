СМИ: в России хотят ограничить время ремонтных работ
В Минстрой России направлено обращение с предложением установить запрет на шумные ремонтные работы с 20:00 до 08:00, ввести «тихий час» с 14:00 до 16:00, а также запретить работы в праздничные и воскресные, сообщают «Известия».
Инициатива принадлежит общественной организации «Деловая Россия». Член генерального совета Владимир Прохоров заявил, что сегодня «закон о тишине» не распространяется на новостройки в первые полтора года после их сдачи, а ремонт в квартирах можно делать в любое время, кроме ночного. Отмечается, что от ремонтных работ не защищены люди, которые решили жить с отделкой от застройщика.
Инициативу поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, некоторые регионы распространяют требования тишины в новостройках с первого дня их сдачи, и эту практику следует распространить по всей стране.
Ранее первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что за нарушение тишины в дневное время могут ввести штраф.
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