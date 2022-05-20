В России предложили направлять просроченные продукты из магазинов на корм животным
Магазины и заведения общепита начнут направлять просроченные продукты на производство кормов для животных, удобрений и ряда другой продукции. Минсельхоз и Российский экологический оператор (РЭО) занимаются разработкой необходимой программы в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», пишут «Известия».
Как сообщили изданию в РЭО, ежегодно в стране образовывается около 40 млн тонн биологических отходов. Утилизацию проходит не более половины этого объема, и власти планируют удвоить этот показатель. По словам главы оператора Дениса Буцаева, отходы животноводства — ценный ресурс для производства, но важно верно подготовить их, «чтобы они не нанесли урон окружающей среде». Для переработки и производства кормов, добавок и удобрений подходят и органические отходы, однако сейчас в законодательстве не прописано, как утилизировать и обезвреживать изъятые из обращения продукты.
Минсельхоз, Минпромторг и РЭО уже занялись формированием отраслевой программы, в ней ведомства укажут, как можно использовать биологические вторичные ресурсы в сельском хозяйстве.
При этом эксперты отмечают, что использовать продукты питания с истекшим сроком реализации довольно сложно.
«Просроченные продукты становятся небезопасными, поэтому регуляторы прежде всего должны продлить их время использования. Это позволит включить продукцию во вторичное сырье и вернуть в сельское хозяйство», — рассказал глава Ассоциации экспертов розничной торговли Андрей Карпов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Страны G7 захотели создать картель для установления ценового порога на российскую нефть
- Сенатор Пол заявил, что США придется занимать деньги для Украины у Китая
- В России предложили направлять просроченные продукты из магазинов на корм животным
- Россия может получить рекордный доход от поставок газа в Европу
- Экономист рассказал, когда доллар достигнет 80 рублей
- Жительница Хабаровска заявила, что ее избил начальник угрозыска
- В США рассказали об ошибке НАТО после распада СССР
- Обнародованы списки погибших и пленённых военных ВСУ
- Стало известно, в каком случае ужесточат меры против коронавируса
- В Белоруссии увидели в санкциях Запада отголоски нацизма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru