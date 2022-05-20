В России предложили направлять просроченные продукты из магазинов на корм животным

Как сообщили изданию в РЭО, ежегодно в стране образовывается около 40 млн тонн биологических отходов. Утилизацию проходит не более половины этого объема, и власти планируют удвоить этот показатель. По словам главы оператора Дениса Буцаева, отходы животноводства — ценный ресурс для производства, но важно верно подготовить их, «чтобы они не нанесли урон окружающей среде». Для переработки и производства кормов, добавок и удобрений подходят и органические отходы, однако сейчас в законодательстве не прописано, как утилизировать и обезвреживать изъятые из обращения продукты.

Минсельхоз, Минпромторг и РЭО уже занялись формированием отраслевой программы, в ней ведомства укажут, как можно использовать биологические вторичные ресурсы в сельском хозяйстве.

При этом эксперты отмечают, что использовать продукты питания с истекшим сроком реализации довольно сложно.

«Просроченные продукты становятся небезопасными, поэтому регуляторы прежде всего должны продлить их время использования. Это позволит включить продукцию во вторичное сырье и вернуть в сельское хозяйство», — рассказал глава Ассоциации экспертов розничной торговли Андрей Карпов.

