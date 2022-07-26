Россия стала второй в мире по числу скачиваний VPN-сервисов
Россия заняла второе место по числу скачиваний VPN-сервисов в мире по итогам периода с марта по июль. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса по анализу рынка мобильных приложений AppMagic.
За первые три недели июля VPN-клиенты в РФ были скачаны более 12 млн раз. При этом в июле прошлого года в стране зарегистрировали всего 2,7 млн таких загрузок.
Наиболее популярными у россиян оказались сервисы VPN - Super Unlimited Proxy (14,36 млн скачиваний), Secure VPN-Safer Internet (12,08 млн), VPN Proxy Master - Safer Vpn (10,8 млн).
Возглавляет рейтинг по числу скачиваний VPN Индия, которая удерживает лидерство уже в течение полугода. В топ-5 списка входят Пакистан, Индонезия и США.
Между тем доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что VPN-сервисы могут быть опасны для смартфонов и компьютеров. По словам эксперта, при работе с такими ресурсами некоторые данные — например, IP-адреса или объемы переданной информации — могут попасть к третьим лицам и быть использованы в корыстных целях, пишет РИА ФАН.
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