Россия стала второй в мире по числу скачиваний VPN-сервисов

Россия заняла второе место по числу скачиваний VPN-сервисов в мире по итогам периода с марта по июль. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса по анализу рынка мобильных приложений AppMagic.

За первые три недели июля VPN-клиенты в РФ были скачаны более 12 млн раз. При этом в июле прошлого года в стране зарегистрировали всего 2,7 млн таких загрузок.