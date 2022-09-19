В России предложили гарантировать академотпуск участвующим в спецоперации студентам

Как отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, в спецоперации принимают участие студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация.

«Однако с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, что ограничивает их в правах на получение профессионального и высшего образования в заочной форме. Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращении домой», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил Метелев, участники спецоперации отстаивают интересы страны, и для них «не должно быть никаких барьеров», пишет Газета.ру.

Соответствующее предложение уже направили в Минпросвещения и Минобразования.

Метелев добавил, что комитет по молодежной политике готов помогать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения получения образования обучающихся во время спецоперации военнослужащих и граждан, желающих стать добровольцами.

