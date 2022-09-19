В России предложили гарантировать академотпуск участвующим в спецоперации студентам
Партия «Единая Россия» предложила предоставлять академический отпуск студентам, участвующим в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба политического объединения.
Как отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, в спецоперации принимают участие студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация.
«Однако с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, что ограничивает их в правах на получение профессионального и высшего образования в заочной форме. Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращении домой», — подчеркнул парламентарий.
Как отметил Метелев, участники спецоперации отстаивают интересы страны, и для них «не должно быть никаких барьеров», пишет Газета.ру.
Соответствующее предложение уже направили в Минпросвещения и Минобразования.
Метелев добавил, что комитет по молодежной политике готов помогать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения получения образования обучающихся во время спецоперации военнослужащих и граждан, желающих стать добровольцами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,4 млн+56 751 / сут.
Умерли
386 тыс.+97 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+42 198 / сут.
- В России предложили гарантировать академотпуск участвующим в спецоперации студентам
- Патрушев: Россия и Китай выступают за построение более справедливого миропорядка
- Гутерриш призвал к свободному экспорту российских удобрений через Европу
- В Германии заявили, что «Северный поток-2» никогда не будет запущен
- Гутерриш назвал «не очень хорошей идеей» визовые ограничения против россиян в Европе
- Российский посол Нечаев заявил, что Москва не будет вводить ответные визовые ограничения
- Генсек ООН призвал Россию и Украину обменять пленных в формате «всех на всех»
- Володин: Запад не хочет нести ответственность за поражение Украины
- Президент Ирана заявил, что введением санкций США сближают страны
- В здании Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru