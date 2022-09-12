Минпросвещения включило в школьную программу историю спецоперации на Украине

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

В приказе говорится, что предмет «История» будут включены не только распада СССР и «возрождение Российской Федерации как мировой державы», а также события 2014 и 2022 годов.

«По учебному предмету «История» (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать... понимание причин и следствий... воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века», - говорится в документе.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание учебника истории России, который должен освещать её правдиво, с учётом всего многообразия фактов и событий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

