В России предложено расширить использование маткапитала
Использование материнского капитала можно расширить, разрешив тратить средства на лечение детей при серьезных заболеваниях, сообщают «Известия» со ссылкой на основателя Национального родительского комитета, уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирину Волынец.
«Потому что бывает так, что еще не установлен диагноз, либо диагноз установлен, но нет еще статуса, что ребенок инвалид, потому что в статусе «ребенка-инвалид» уже получают поддержку от государства, все необходимое», — сообщила она. Отмечается, что бывают случаи, какая-то травма, либо заболевание требует незамедлительных действий.
По словам Волынец, если использование маткапитала для данных целей будет разрешено, то у семей, которым необходима дорогостоящая медпомощь для детей, появится «подушка безопасности».
Напомним, президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому индексация материнского капитала будет осуществляться не по прогнозируемой, а по фактической инфляции. До 1 февраля 2022 года размер маткапитала в России устанавливается в размере 483 881 рубль за первого ребенка, 639 431 рубль за второго и последующих детей.
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