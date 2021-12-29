В России предложено расширить использование маткапитала

«Потому что бывает так, что еще не установлен диагноз, либо диагноз установлен, но нет еще статуса, что ребенок инвалид, потому что в статусе «ребенка-инвалид» уже получают поддержку от государства, все необходимое», — сообщила она. Отмечается, что бывают случаи, какая-то травма, либо заболевание требует незамедлительных действий.

По словам Волынец, если использование маткапитала для данных целей будет разрешено, то у семей, которым необходима дорогостоящая медпомощь для детей, появится «подушка безопасности».

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому индексация материнского капитала будет осуществляться не по прогнозируемой, а по фактической инфляции. До 1 февраля 2022 года размер маткапитала в России устанавливается в размере 483 881 рубль за первого ребенка, 639 431 рубль за второго и последующих детей.

