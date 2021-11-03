Законопроект о возможности выплаты маткапитала отцам внесли в Госдуму
Правительство внесло в Госдуму проект закона о расширении оснований для получения отцами материнского капитала. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г., имеющих гражданство Российской Федерации, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, объявления ее умершей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, документ устанавливает возможность перехода права на материнский капитал в равных долях к детям в случае смерти мужчины, самостоятельно воспитывающего двух и более детей, отмечает RT.
Ранее кабмин поддержал идею распространения маткапитала на одиноких отцов, если мать детей умерла и не имела российского гражданства, напоминает Ura.ru.
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