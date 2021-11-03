Законопроект о возможности выплаты маткапитала отцам внесли в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму проект закона о расширении оснований для получения отцами материнского капитала. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Размер маткапитала скорректируют по фактической инфляции

«Законопроектом предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г., имеющих гражданство Российской Федерации, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, объявления ее умершей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, документ устанавливает возможность перехода права на материнский капитал в равных долях к детям в случае смерти мужчины, самостоятельно воспитывающего двух и более детей, отмечает RT.

Ранее кабмин поддержал идею распространения маткапитала на одиноких отцов, если мать детей умерла и не имела российского гражданства, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Материнский КапиталЗаконопроектГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры