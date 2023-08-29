В России пожарным могут разрешить таранить автомобили
Депутат Госдумы Сергей Колунов обратится к российским властям с предложением наделить пожарных правом при невозможности объехать препятствие таранить мешающие при подъезде к очагу возгорания автомобили, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.
Отмечается, что письмо уже готово и будет направлено правительству 31 августа.
Колунов считает, что эта инициатива должна обратить внимание автомобилистов на проблему допуска пожарных машин к месту горения.
«Если они сами не одумаются, платить придется рублем – штраф за препятствование проезду пожарных автомобилей и оплата ремонта собственного автомобиля обеспечены», - сказал депутат.
При этом для реализации идеи планируется снабдить пожарные машины мягким бампером, который нанесет заграждающим путь автомобилям минимальные повреждения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru