В России пожарным могут разрешить таранить автомобили

Депутат Госдумы Сергей Колунов обратится к российским властям с предложением наделить пожарных правом при невозможности объехать препятствие таранить мешающие при подъезде к очагу возгорания автомобили, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

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Отмечается, что письмо уже готово и будет направлено правительству 31 августа.

Колунов считает, что эта инициатива должна обратить внимание автомобилистов на проблему допуска пожарных машин к месту горения.

«Если они сами не одумаются, платить придется рублем – штраф за препятствование проезду пожарных автомобилей и оплата ремонта собственного автомобиля обеспечены», - сказал депутат.

При этом для реализации идеи планируется снабдить пожарные машины мягким бампером, который нанесет заграждающим путь автомобилям минимальные повреждения.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ГосдумаПожарныеМЧС РФ

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