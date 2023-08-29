В России пожарным могут разрешить таранить автомобили

Отмечается, что письмо уже готово и будет направлено правительству 31 августа.

Колунов считает, что эта инициатива должна обратить внимание автомобилистов на проблему допуска пожарных машин к месту горения.

«Если они сами не одумаются, платить придется рублем – штраф за препятствование проезду пожарных автомобилей и оплата ремонта собственного автомобиля обеспечены», - сказал депутат.

При этом для реализации идеи планируется снабдить пожарные машины мягким бампером, который нанесет заграждающим путь автомобилям минимальные повреждения.

