В железнодорожных правилах закрепили право переоформить билет на отмененный поезд

Ранее Минтранс утвердил обновленный порядок перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа по железной дороге, он начнет действовать с 1 сентября 2023 года, пишет «Свободная пресса».

«В случае отмены поезда дальнего следования ... по инициативе пассажира перевозчик переоформляет проездные документы (билеты) на другой поезд, отправляющийся ранее даты согласно оформленным проездным документам ... или в следующую дату отправления поезда», — указано в правилах.

Переоформить билет можно до станции, указанной в ранее купленном билете, и в вагон прежнего перевозчика, отмечает телеканал «360». Сбор за переоформление проездных документов при отмене поезда не взимается.

Подобного пункта не было в прежних правилах перевозок, тем не менее, РЖД предлагали такую опцию по переоформлению билета.

