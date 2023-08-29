В железнодорожных правилах закрепили право переоформить билет на отмененный поезд
Россияне смогут при отмене поезда дальнего следования переоформить свой билет на другой вместо получения денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новые железнодорожные правила.
Ранее Минтранс утвердил обновленный порядок перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа по железной дороге, он начнет действовать с 1 сентября 2023 года, пишет «Свободная пресса».
«В случае отмены поезда дальнего следования ... по инициативе пассажира перевозчик переоформляет проездные документы (билеты) на другой поезд, отправляющийся ранее даты согласно оформленным проездным документам ... или в следующую дату отправления поезда», — указано в правилах.
Переоформить билет можно до станции, указанной в ранее купленном билете, и в вагон прежнего перевозчика, отмечает телеканал «360». Сбор за переоформление проездных документов при отмене поезда не взимается.
Подобного пункта не было в прежних правилах перевозок, тем не менее, РЖД предлагали такую опцию по переоформлению билета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru