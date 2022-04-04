В России появится программа для репатриации высококлассных специалистов – СМИ

Отмечается, что участились обращения переехавших в другие станы соотечественников, которым «некомфортно находиться» в ряде государств, в которых допускается проявление давления на граждан России. По словам собеседника издания, обращения носят массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа.

В настоящий момент обсуждаются дополнительные льготы для желающих вернуться в Россию. При этом их размер и объем будут завесить от выбранного для проживания российского региона.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские граждане, в том числе знаменитости, которые с началом военной операции России на Украине «испугались и уехали» из страны, не являются врагами государства. По его словам, однако есть те, которые «не просто не поняли, не просто испугались», но которые стали нападать на военных героев.

