В России появится программа для репатриации высококлассных специалистов – СМИ

В России разрабатывается новая программа репатриации высококлассных специалистов, желающие вернуться на родину, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к кабмину РФ.

Песков: Уехавшие из России люди не являются врагами государства

Отмечается, что участились обращения переехавших в другие станы соотечественников, которым «некомфортно находиться» в ряде государств, в которых допускается проявление давления на граждан России. По словам собеседника издания, обращения носят массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа.

В настоящий момент обсуждаются дополнительные льготы для желающих вернуться в Россию. При этом их размер и объем будут завесить от выбранного для проживания российского региона.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские граждане, в том числе знаменитости, которые с началом военной операции России на Украине «испугались и уехали» из страны, не являются врагами государства. По его словам, однако есть те, которые «не просто не поняли, не просто испугались», но которые стали нападать на военных героев.

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ФОТО: РИА Новости
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