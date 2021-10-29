В России появится профессиональный праздник для преподавателей вузов
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки принять документ, устанавливающий в России профессиональный праздник для преподавателей вузов, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно распоряжению главы правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, нормативный правовой акт об установлении «Дня преподавателя высшей школы» необходимо принять «в месячный срок».
Ранее Мишустин призвал россиян принять участие во Всероссийской переписи населения, так как полученные данные позволят точнее спланировать действия органов власти.
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