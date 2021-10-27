Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян принять участие во Всероссийской переписи населения, так как полученные данные позволят точнее спланировать действия органов власти, сообщает пресс-служба кабмина.

Путин принял участие в переписи населения

По его словам, результаты «позволят сделать более эффективными программы социальной поддержки, улучшить качество жизни людей, сделать более выверенными решения о строительстве детских садов и новых школ, поликлиник и больниц».

Председатель правительства отметил, что принял участие в переписи через портал «Госуслуги», где всё просто и удобно.

«На сайте простая навигация, понятно, как действовать. Часть сведений уже введена из вашего профиля. Можно выбирать ответы из списка или заполнять в свободной форме», - подчеркнул Мишустин.

Ранее заместитель руководителя Росстата Павел Смелов заявил, что в ведомстве рассматривают возможность продления Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги» до 14 ноября включительно, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:Правительство РоссииГосуслугиПерепись НаселенияМихаил Мишустин
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