Учащиеся «Физтех-лицея» не смогли решить задачу, заданную Мишустиным
Премьер-министр России Михаил Мишустин задал учащимся «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы сложную физтеховскую задачу, сообщает РИА Новости.
На встрече с лицеистами глава кабмина, окончивший Московский станкоинструментальный институт, предложил им провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя измерительные приборы.
Учащиеся «Физтех-лицея» с задачей справиться не смогли и председатель правительства объяснил им решение.
Ранее Мишустин рассказал, что после школы не смог поступить в МГУ, так как ему не хватило полбалла по итогам вступительных экзаменов, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- Путин считает преждевременным использовать в РФ ГМО-продукты
- Матвиенко заявила, что насильственной вакцинации быть не должно
- Учащиеся «Физтех-лицея» не смогли решить задачу, заданную Мишустиным
- Умер гитарист и сооснователь «Зоопарка» Александр Храбунов
- Российские компании подписали хартию безопасности детей в Сети
- Златая цепь на шее той: Драгоценности нашли при обыске у главы районной ГИБДД в Ростовской области
- Власти Хабаровска не оценили танец живота на школьной линейке. Видео
- Еще один город вошел в сеть вещания «НАШЕго Радио»
- В России начали выдавать льготные кредиты на электромобили
- В СИЗО «Лефортово» разрешили спать днём
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru