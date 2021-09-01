Учащиеся «Физтех-лицея» не смогли решить задачу, заданную Мишустиным

Премьер-министр России Михаил Мишустин задал учащимся «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы сложную физтеховскую задачу, сообщает РИА Новости.

На встрече с лицеистами глава кабмина, окончивший Московский станкоинструментальный институт, предложил им провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя измерительные приборы.

Учащиеся «Физтех-лицея» с задачей справиться не смогли и председатель правительства объяснил им решение.

Ранее Мишустин рассказал, что после школы не смог поступить в МГУ, так как ему не хватило полбалла по итогам вступительных экзаменов, сообщает Ura.ru.