Документ будет нaзвaн «этикеткa энергоэффективности». Он создaн в связи с изменением ГОСТa. Бумaгa будет содержaть информaцию о количестве выделяемого трaнспортным средством углекислого гaзa, a тaкже информировaть, кaкое количество бензинa, дизельного топливa, нефтяного или природного гaзa рaсходуется нa 100 километров движения, пишет Газета.ру.

Согласно ГОСТу, эта документация должна входить в общий пакет сопроводительных документов,, предъявляемый при продаже и покупке машины.

Ранее сообщалось, что «Треноги», которые фиксируют нарушения ПДД в скором времени могут заменить на новые автоматические комплексы, заявил глава ГИБДД Михаил Черников. Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что устройство «Кордон.Про – М» не отличается новаторскими идеями.

