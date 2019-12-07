В России появится новый документ на авто
В России появится новый документ на автомобиль. Он будет создан, чтобы информировать о показателях энергоэффективности, а также экологии транспортных средств, пишет RT.
Документ будет нaзвaн «этикеткa энергоэффективности». Он создaн в связи с изменением ГОСТa. Бумaгa будет содержaть информaцию о количестве выделяемого трaнспортным средством углекислого гaзa, a тaкже информировaть, кaкое количество бензинa, дизельного топливa, нефтяного или природного гaзa рaсходуется нa 100 километров движения, пишет Газета.ру.
Согласно ГОСТу, эта документация должна входить в общий пакет сопроводительных документов,, предъявляемый при продаже и покупке машины.
Ранее сообщалось, что «Треноги», которые фиксируют нарушения ПДД в скором времени могут заменить на новые автоматические комплексы, заявил глава ГИБДД Михаил Черников. Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что устройство «Кордон.Про – М» не отличается новаторскими идеями.
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