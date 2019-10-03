«Синие ведёрки»: Автомобилям на газу бесплатных дорог не дадут
Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН рассказал о возможных государственных рычагах для развития газомоторного сегмента автомобилей.
Российское газовое общество выступило с инициативой разрешить автомобилям на газомоторном топливе не платить за проезд по платным трассам. Соответствующий документ направлен в правительство РФ, пишет ТАСС. При этом, РГО предлагает установить такие же льготы и для газомоторных грузовиков.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН заявил, что данное предложение не будет принято.
«Эти дороги были построены с привлечением частных инвестиций, соответственно подобные заявления: «Давайте кого-то пустим бесплатно» - вызывают вопрос: «Кто за это будет платить?». Потому что тот, кто вкладывался в строительство дорог, не закладывал в свой бизнес-план такие идеи. Никто не будет готов выложить миллиарды рублей. К данной инициативе нужно подходить с долей юмора. Очевидно, что она нереализуема и ничего подобного сделано не будет», - считает Шкуматов.
По его мнению, у государства достаточно других рычагов для стимулирования развития газомоторного сегмента автомобилей.
«Если государство настроено развивать использование газобаллонного оборудования, то, естественно, оно должно взять на себя часть расходов. И у него есть другие весьма приемлемые рычаги – субсидии на установку газобаллонного оборудования, отмена или спецусловия расчета транспортного налога, к примеру. Много вариантов», - пояснил координатор движения «Синие ведерки».
При этом, собеседник НСН отметил, что установка спецоборудования без помощи со стороны государства не выгодна автомобилистам.
«Не очень многие автовладельцы готовы пойти на это. Потому что, даже несмотря на то, что использование газа выгодно примерно на 40% в сравнение с бензином, установка газобаллонного оборудования окупится только через 3 года. А 3 года это средний срок эксплуатации автомобиля в России. Получается, что человек установит газобаллонное оборудование и подарит его новому автовладельцу», - заключил Шкуматов.
Отметим, что в феврале 2019 года президент России Владимир Путин потребовал ускорить развитие рынка газомоторного топлива в России. Такие задачи президент поставил перед Минпромторгом. Также президент предложил отечественному крупному бизнесу включиться в процесс развития использования газомоторного топлива, пишет НСН.
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