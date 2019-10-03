«Синие ведёрки»: Автомобилям на газу бесплатных дорог не дадут

Российское газовое общество выступило с инициативой разрешить автомобилям на газомоторном топливе не платить за проезд по платным трассам. Соответствующий документ направлен в правительство РФ, пишет ТАСС. При этом, РГО предлагает установить такие же льготы и для газомоторных грузовиков.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН заявил, что данное предложение не будет принято.

«Эти дороги были построены с привлечением частных инвестиций, соответственно подобные заявления: «Давайте кого-то пустим бесплатно» - вызывают вопрос: «Кто за это будет платить?». Потому что тот, кто вкладывался в строительство дорог, не закладывал в свой бизнес-план такие идеи. Никто не будет готов выложить миллиарды рублей. К данной инициативе нужно подходить с долей юмора. Очевидно, что она нереализуема и ничего подобного сделано не будет», - считает Шкуматов.

По его мнению, у государства достаточно других рычагов для стимулирования развития газомоторного сегмента автомобилей.