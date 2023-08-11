В России появится дополнительное пособие по военной истории для учителей

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью сайту kp.ru заявил, что в России готовят дополнительное пособие по военной истории для учителей 5-11-х классов.

Российские школьники будут учиться по обновленные учебникам истории

Комментируя главу про спецоперацию ВС РФ на Украине в новом учебнике по истории он отметил, что это будет «книга-учебник по военной истории - в том числе по военным операциям».

«Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5-го до 11-го класса», - сказал Мединский.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что стоимость нового учебника по отечественной истории составит 849 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:УчителяИсторияУчебникиВладимир Мединский

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