Российские школьники будут учиться по обновленные учебникам истории
Для учащихся 5-9 классов с нового учебного года будут готовы новые учебники истории, сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Его слова приводит ТАСС.
Новые издания переписаны для учеников 5-9 классов, отметил он. Разработка дорожных карт по созданию учебника была начала в декабре прошлого года.
Мединский добавил, что работа над четырьмя томами нового учебника для 10-х и 11-х классов велась с апреля текущего года, и работа была выполнена в «невероятный срок».
Так, историки переписали разделы об истории страны с 1970-го по нулевые, подытожил министр.
С нового учебного года в российских школах вместо ОБЖ появится предмет «Основа безопасности и защита Родины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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