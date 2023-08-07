Российские школьники будут учиться по обновленные учебникам истории

Новые издания переписаны для учеников 5-9 классов, отметил он. Разработка дорожных карт по созданию учебника была начала в декабре прошлого года.

Мединский добавил, что работа над четырьмя томами нового учебника для 10-х и 11-х классов велась с апреля текущего года, и работа была выполнена в «невероятный срок».

Так, историки переписали разделы об истории страны с 1970-го по нулевые, подытожил министр.

С нового учебного года в российских школах вместо ОБЖ появится предмет «Основа безопасности и защита Родины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

