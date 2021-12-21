В России появился ГОСТ о массовых захоронениях в военное и мирное время
Национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время впервые появился в России, сообщает ТАСС.
Он заработает с 1 февраля 2022 года. ГОСТ устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению. Так, при выборе мест захоронения трупов людей необходимо учитывать правила застройки населенного пункта. Стандарт будет учитывать и расстояние до жилых зданий, расположение источника водоснабжения и уклон местности.
Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом погибших с нового года будут размещать на специально выделенных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий различных учреждений и организаций.
Также в регионах начнут создавать запасы средств для проведения срочных захоронений, которые включают гробы, патологоанатомические мешки, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.
Как сообщалось ранее, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с операторами разрабатывает ГОСТ, описывающий оснащение домов смарт-системами, и закрепляющие стандарт поправки в строительные нормы и правила (СНиП).
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