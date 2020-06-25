Летучая раскрыла обман россиян с надписью ГОСТ на продуктах

Телеведущая Елена Летучая заявила, что россиян обманывают в магазинах с помощью упоминания слова ГОСТ на упаковке продукции. По ее словам, присутствие этой надписи еще не означает, что товар действительно качественный.



«Если вы на упаковке видите ГОСТ, то еще нужно проверять, потому что это может быть ГОСТ не на продукт, а на условия работы на заводе», - сказала бывшая ведущая программы «Ревизорро».