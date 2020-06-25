Летучая раскрыла обман россиян с надписью ГОСТ на продуктах

Телеведущая Елена Летучая заявила, что россиян обманывают в магазинах с помощью упоминания слова ГОСТ на упаковке продукции. По ее словам, присутствие этой надписи еще не означает, что товар действительно качественный.

«Если вы на упаковке видите ГОСТ, то еще нужно проверять, потому что это может быть ГОСТ не на продукт, а на условия работы на заводе», - сказала бывшая ведущая программы «Ревизорро».

Импортная органическая продукция пропадет из российских магазинов

Летучая добавила, что «правильный» ГОСТ должен иметь определенный номер, а отсутствие цифровой комбинации означает, что на самом деле товар не проходил проверку и сертификацию.

Также ведущая призвала россиян не поддаваться на приставки «био» и «эко» - в настоящее время в России нет закона, который бы регламентировал производство таких продуктов, сообщает Ura.ru со ссылкой на «7 дней».

В то же время в России с 1 января 2020 года вступил в силу законопроект об органической продукции. Производители получили возможность использования знака российской органической продукции после получения сертификата соответствия производства, сообщал RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ГОСТПродукты
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