В России появилось устройство для проверки QR-кодов вакцинированных
Специалисты российской компании Addreality создали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
«Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенным Минцифры РФ», — подчеркнули в компании.
Также устройство на базе искусственного интеллекта может верифицировать QR-код и контролировать наличие маски.
В Addreality отметили, что изобретение имеет экран, камеры для распознавания и микрокомпьютер. Помимо алгоритма считывания QR-кода, на устройство можно установить схемы верификации паспорта или других документов. Специалисты подчеркивают, что программное обеспечение не передает личные данные сторонним сервисам или третьим лицам.
Как ожидается, устройства для проверки QR-кодов в ближайшее время появятся в общественных местах: ресторанах, аэропортах, торговых центрах, отмечает телеканал «360».
Между тем в Санкт-Петербурге QR-коды смогут получить не только вакцинированные и переболевшие коронавирусом, но и граждане со справкой об антителах и отрицательным ПЦР-тестом, пишут Известия. По словам председателя городского Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, горожанам необходимо будет подать заявление, которое рассмотрит специальная комиссия.
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