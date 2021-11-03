В России появилось устройство для проверки QR-кодов вакцинированных

«Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенным Минцифры РФ», — подчеркнули в компании.

Также устройство на базе искусственного интеллекта может верифицировать QR-код и контролировать наличие маски.

В Addreality отметили, что изобретение имеет экран, камеры для распознавания и микрокомпьютер. Помимо алгоритма считывания QR-кода, на устройство можно установить схемы верификации паспорта или других документов. Специалисты подчеркивают, что программное обеспечение не передает личные данные сторонним сервисам или третьим лицам.

Как ожидается, устройства для проверки QR-кодов в ближайшее время появятся в общественных местах: ресторанах, аэропортах, торговых центрах, отмечает телеканал «360».

Между тем в Санкт-Петербурге QR-коды смогут получить не только вакцинированные и переболевшие коронавирусом, но и граждане со справкой об антителах и отрицательным ПЦР-тестом, пишут Известия. По словам председателя городского Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, горожанам необходимо будет подать заявление, которое рассмотрит специальная комиссия.

