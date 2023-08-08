В России появилось приложение для определения спелости арбузов

Программа создана для Android. В дальнейшем приложение разработают для других операционных систем. Разработка позволит определить качество арбуза без нарушения его целостности.

Ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов отметил, что при созревании увеличивается содержание сахара внутри ягоды, что меняет ее диэлектрические свойства.

«Они влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт. При этом антенна - это компактный анализатор. Чтобы использовать ее для анализа свежести, нужно было создать соответствующую программу», — цитирует Филонова газета «Известия».

Семилетний мальчик в Анжеро-Судженске Кемеровской области скончался после употребления арбуза, сообщает «Радиоточка НСН».

