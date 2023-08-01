Терапевт Лапа: холодный арбуз может вызвать обострение хронических заболеваний

По ее словам, если при употреблении холодного арбуза начинает сводить десны и зубы, то это может говориться о наличии заболеваний. Например, это может быть пародонтоз, который является маркером любого аутоиммунного заболевания.

Врач отметила, что при попадании чего-то холодного в рот может происходить обострение инфекций, которые при нормальных условиях человека не беспокоят. Людмила Лапа подчеркнула, что больше всего охлажденных продуктов стоит опасаться людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Ранее стало известно, что около 70 детей обратились за медицинской помощью с кишечным заболеванием в лагере в Республике Алтай, отмечают «Известия».

