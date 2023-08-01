Терапевт Лапа: холодный арбуз может вызвать обострение хронических заболеваний
Поедание холодного арбуза может привести к ангине у людей со сниженным иммунитетом, заявила «Газете.Ru» врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа.
По ее словам, если при употреблении холодного арбуза начинает сводить десны и зубы, то это может говориться о наличии заболеваний. Например, это может быть пародонтоз, который является маркером любого аутоиммунного заболевания.
Врач отметила, что при попадании чего-то холодного в рот может происходить обострение инфекций, которые при нормальных условиях человека не беспокоят. Людмила Лапа подчеркнула, что больше всего охлажденных продуктов стоит опасаться людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями.
Ранее стало известно, что около 70 детей обратились за медицинской помощью с кишечным заболеванием в лагере в Республике Алтай, отмечают «Известия».
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