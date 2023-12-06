В России появились зимние электросамокаты

У транспортного средства колеса со специальной зимней резиной, которые можно самостоятельно заменить на гусеницы. Для лучшей управляемости вместо переднего колеса можно поставить лыжи. Также электросамокат имеет усиленный аккумулятор, чтобы максимально сохранить заряд в мороз. По словам продавцов, есть даже система АБС.

Максимальная скорость, которую он может развить - 50 километров в час. Стоимость начинается от 100 тысяч рублей. Услугу аренды зимних электросамокатов пока не предлагают.

Ранее россиянам рассказали, как правильно хранить электросамокаты зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

