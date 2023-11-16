Электросамокаты «научились» «видеть» прохожих и пешеходные переходы

Нововведение «научило» электросамокаты «видеть» прохожих, пешеходные переходы и анализировать дорожную ситуацию. Средства индивидуальной мобильности уже прошли испытания в условиях города. Представители компании полагают, что разработка значительно повысит уровень культуры вождения электросамокатов.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман назвала самокаты одним из самых безопасных видов транспорта и связала большие показатели аварийности с увеличением количества самокатов в принципе, а также с более активным фиксированием ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

