В «коронакризис» со старой Конституцией

Свершилось то, о чем говорили еще несколько дней назад: президент объявил, что референдума по поправкам в Конституцию 22 апреля не будет. Выступая с телеобращением к гражданам страны на фоне распространения коронавирусной инфекции, Владимир Путин сообщил, что решение о новом дне голосования будет принято позже. И перешел к перечислению мер, которые он считает необходимыми в условиях вспышки заболевания и экономического кризиса, ей вызванном. Их оказалось довольно много, и некоторые весьма необычны:

Следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы.

В ближайшие полгода сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок.

Все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться до 9 мая.

В ближайшие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно будут выплачивать по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно.

Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.

Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.

В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

Малому и среднему бизнесу следует предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам.

С 30 до 15 процентов для предприятий малого и среднего бизнеса предложено снизить размер страховых взносов на сумму зарплаты, превышающую МРОТ.

Предложен полугодовой мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации.

Для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, будет установлен налог на процентный доход в размере 13 процентов.

А для тех, кто выводит за рубеж доходы в виде процентов и дивидендов, налог будет повышен до 15%.

Из всех предложенных мер самая резонансная, безусловно, та, что касается недельных оплачиваемых каникул для всей страны. И самая спорная как с точки зрения борьбы с коронавирусом, так и с точки зрения последствий для экономики страны. За одну нерабочую неделю вряд ли удастся сдержать распространение эпидемии, а, значит, вероятно, что потом эта неделя превратится во вторую и третью, - заметил, комментируя в эфире НСН обращение президента, экономист Денис Ракша. Что касается экономических последствий этой меры, то они однозначны: минус неделя из ВВП страны, - указал собеседник НСН. В году 52 полных недели, значит – минус 1/52-я годового объема ВВП. А также минус из доходов компаний, минус из доходов работников, поскольку далеко не все компании обладают достаточными ресурсами для реализации такой меры.

Рынок обращение главы государства не впечатлило: индексы Мосбиржи и РТС остались в красной зоне, курс рубля стал снижаться. На момент подготовки материала доллар стоил на бирже 79 рубля 23 копейки, евро – 85,58. И та, и другая валюты подорожали примерно на рубль к показателям закрытия предыдущей торговой сессии.

Роста российской экономики в этом году из-за коронавируса ожидать не стоит – такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В качестве обоснования своей позиции, выступая в Совете Федерации, он напомнил об остановке целого ряда производств и нарушении производственных цепочек из-за пандемии нового заболевания.

