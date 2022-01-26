В России повысили минимальные цены на водку, коньяк и бренди
Минфин РФ установил новые минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, минимальная цена водки в рознице составит 261 рубль за 0,5 литра, бренди - 348 рублей, коньяк - 480 рублей. В прошлом году цены на эти напитки составляли 243 рубля, 324 рубля, 446 рублей соответственно.
Минимальную цена на водку в РФ устанавливают с 2009 года, на коньяк - с 2011 года. Таким образом, государство борется с «теневым» производством.
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