Путин потребовал бороться уклонением от уплаты налогов

Борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов должны быть в зоне особого внимания. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

В России 50% арендодателей не платят налоги с квартиры

Глава государства указал, что это «поддерживает справедливую и здоровую конкурентную среду», а также «создаёт прозрачные условия для развития бизнеса», сообщает RT.

«И позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что у блогера Влада Бумаги (Влад А4) обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере более двух млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

