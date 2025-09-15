Путин потребовал бороться уклонением от уплаты налогов
Борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов должны быть в зоне особого внимания. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства указал, что это «поддерживает справедливую и здоровую конкурентную среду», а также «создаёт прозрачные условия для развития бизнеса», сообщает RT.
«И позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета», - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что у блогера Влада Бумаги (Влад А4) обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере более двух млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
