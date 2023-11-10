В России потратят 68 млн рублей на соцопросы о дорожном движении
Дирекция федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» в 2024 году направит 68,4 млн рублей на проведение соцопросов граждан России об их удовлетворенности дорожным движением. Об этом сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на техзадание, согласно которого подрядчику предстоит провести ежемесячные телефонные опросы на тему организации дорожного движения среди водителей, пассажиров и пешеходов.
Отмечается, что интервьюер должен исключить любые подсказки во время интервью, с целью зафиксировать подлинную позицию респондентов, а также «адекватно оценивать ответы, идентифицируя их с вариантами ответов на вопросы анкет».
В месяц следует опрашивать 1,6 тысячи граждан с полной записью разговора. Итоговый отчёт должен быть сформирован к концу 2024 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых и отремонтированных дорог в регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru