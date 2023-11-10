В России потратят 68 млн рублей на соцопросы о дорожном движении

Издание ссылается на техзадание, согласно которого подрядчику предстоит провести ежемесячные телефонные опросы на тему организации дорожного движения среди водителей, пассажиров и пешеходов.

Отмечается, что интервьюер должен исключить любые подсказки во время интервью, с целью зафиксировать подлинную позицию респондентов, а также «адекватно оценивать ответы, идентифицируя их с вариантами ответов на вопросы анкет».

В месяц следует опрашивать 1,6 тысячи граждан с полной записью разговора. Итоговый отчёт должен быть сформирован к концу 2024 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых и отремонтированных дорог в регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

