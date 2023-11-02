Трассу М-12 продлят до Тюмени
Правительство России утвердило продление автотрассы М-12 до Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
«Строящаяся автотрасса ... будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 "Восток"», — указали в правительстве.
Дорога будет проходить по маршруту Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, пишет «Свободная пресса». Трассу продлят за счет включения в участка дороги М-7 «Волга» Казань – Дюртюли. Также в состав М-12 войдут участки Дюртюли – Ачит и Ачит – Екатеринбург, автодорога Р-351 Екатеринбург – Тюмень.
Как отметили в кабмине, в ходе работ по продлению магистрали будет выполнена в основном реконструкция дорожного полотна. Планируется, что проект завершат уже в 2024 году, пишет Ura.ru.
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