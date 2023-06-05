В России поручили принимать в вузы выпускников из Белгородской области по результатам собеседования

Ожидается, что в вузы по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний поступят 3219 жителей приграничных территорий региона из 284 школ.

Также отмечается, что абитуриент сможет сдавать экзамены или собеседование как очно на базе вуза, так и удаленно.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что большинство родительского сообщества выступает против ЕГЭ, поскольку единый госэкзамен — не что иное, как зубрежка материала и дополнительный стресс для выпускников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

