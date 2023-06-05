В России поручили принимать в вузы выпускников из Белгородской области по результатам собеседования

Министерство науки и высшего образования России поручило высшим учебным заведениям провести вступительные экзамены в виде собеседования для выпускников Белгородской области. Соответственное обращение от ведомства было направлено 2 июня, внести изменения в правила приема потребовали до 7 июня. При этом у самих абитуриентов есть выбор — либо сдавать вступительные испытания, либо проходить собеседование. Об этом сообщило издание Бел.Ру.

Глава Рособрнадзора: Киев украл данные учащихся Запорожья и Херсонской области

Ожидается, что в вузы по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний поступят 3219 жителей приграничных территорий региона из 284 школ.

Также отмечается, что абитуриент сможет сдавать экзамены или собеседование как очно на базе вуза, так и удаленно.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что большинство родительского сообщества выступает против ЕГЭ, поскольку единый госэкзамен — не что иное, как зубрежка материала и дополнительный стресс для выпускников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкзаменывузыВыпускники

Горячие новости

Все новости

партнеры