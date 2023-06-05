В России поручили принимать в вузы выпускников из Белгородской области по результатам собеседования
Министерство науки и высшего образования России поручило высшим учебным заведениям провести вступительные экзамены в виде собеседования для выпускников Белгородской области. Соответственное обращение от ведомства было направлено 2 июня, внести изменения в правила приема потребовали до 7 июня. При этом у самих абитуриентов есть выбор — либо сдавать вступительные испытания, либо проходить собеседование. Об этом сообщило издание Бел.Ру.
Ожидается, что в вузы по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний поступят 3219 жителей приграничных территорий региона из 284 школ.
Также отмечается, что абитуриент сможет сдавать экзамены или собеседование как очно на базе вуза, так и удаленно.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что большинство родительского сообщества выступает против ЕГЭ, поскольку единый госэкзамен — не что иное, как зубрежка материала и дополнительный стресс для выпускников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru