Глава Рособрнадзора: Киев украл данные учащихся Запорожья и Херсонской области

«Директорский корпус двух субъектов не просто убежал, а они уничтожили, забрали с собой все жесткие диски, на которых хранились электронные журналы. В бумажном виде практически ничего не было», — рассказал Музаев.

По его словам, руководители школ забрали всю информацию по ученикам и, переехав на Украину, требовали от школьников и родителей переходить в «свободную Украину», чтобы получить аттестат. Аналогичная ситуация наблюдалась в вузах.

Российская сторона оперативно аккредитовала такие учебные заведения, и выпускники в двух новых регионах смогли получить аттестаты российского образца.

«С учителями мы разработали компьютерное тестирование по всем предметам, понимая, в каком положении находятся ребята. Был ажиотаж среди учащихся на получение российского аттестата», — поделился Музаев.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что выпускники новых регионов, не имеющие результатов Единого государственного экзамена, могут пройти вступительные испытания непосредственно в вузах и поступить в учебные заведения.

