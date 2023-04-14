Глава Рособрнадзора: Киев украл данные учащихся Запорожья и Херсонской области
Руководители учебных заведений в Запорожской и Херсонской областях, не согласившиеся с присоединением регионов к России, украли данные учащихся. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью Ura.ru.
«Директорский корпус двух субъектов не просто убежал, а они уничтожили, забрали с собой все жесткие диски, на которых хранились электронные журналы. В бумажном виде практически ничего не было», — рассказал Музаев.
По его словам, руководители школ забрали всю информацию по ученикам и, переехав на Украину, требовали от школьников и родителей переходить в «свободную Украину», чтобы получить аттестат. Аналогичная ситуация наблюдалась в вузах.
Российская сторона оперативно аккредитовала такие учебные заведения, и выпускники в двух новых регионах смогли получить аттестаты российского образца.
«С учителями мы разработали компьютерное тестирование по всем предметам, понимая, в каком положении находятся ребята. Был ажиотаж среди учащихся на получение российского аттестата», — поделился Музаев.
Глава Рособрнадзора подчеркнул, что выпускники новых регионов, не имеющие результатов Единого государственного экзамена, могут пройти вступительные испытания непосредственно в вузах и поступить в учебные заведения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru