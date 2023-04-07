В России попросили заблокировать Reddit

Прокурор в иске просит признать контент на этом ресурсе запрещенным к распространению в стране и заблокировать его.

Сообщается, что рассмотрение иска пройдет 11 мая.

Ранее в МИД России заявили о блокировке банковских счета Института Гете после аналогичной меры в отношении Русского дома в Берлине, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

