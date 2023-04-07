В России попросили заблокировать Reddit
7 апреля 202319:47
В суд поступило требование от военной прокуратуры Западного военного округа Владимирского гарнизона заблокировать в России американский развлекательный портал Reddit, сообщает ТАСС.
Прокурор в иске просит признать контент на этом ресурсе запрещенным к распространению в стране и заблокировать его.
Сообщается, что рассмотрение иска пройдет 11 мая.
Ранее в МИД России заявили о блокировке банковских счета Института Гете после аналогичной меры в отношении Русского дома в Берлине, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru