В России поменяют произношение слова «свекла»

При этом филолог подчеркнула, что сейчас нормативным вариантом произношения слова «свекла» считается тот, при котором ударение падает на первый слог. Так, по словам Каленчук, в различных словарях русского языка зафиксирована форма «свЁкла», а вариант «свеклА» пока не рекомендуют.

Ранее писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин в интервью НСН заявил, что любая буква русского алфавита является национальным достоянием, а без «ё» в языке происходят ошибки и даже искажается смысл слов.