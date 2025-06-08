В России поменяют произношение слова «свекла»
В России разговорное произношение слова «свеклА» в будущем может стать таким же популярным, как и официальная литературная норма «свЁкла», или даже может его вытеснить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института русского языка им. Виноградова РАН Марию Каленчук.
При этом филолог подчеркнула, что сейчас нормативным вариантом произношения слова «свекла» считается тот, при котором ударение падает на первый слог. Так, по словам Каленчук, в различных словарях русского языка зафиксирована форма «свЁкла», а вариант «свеклА» пока не рекомендуют.
Ранее писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин в интервью НСН заявил, что любая буква русского алфавита является национальным достоянием, а без «ё» в языке происходят ошибки и даже искажается смысл слов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России поменяют произношение слова «свекла»
- Минобороны: За сутки ПВО РФ сбили 131 дрон ВСУ
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Заря в ДНР
- «Патриот»: Рейтинг картин для воспитания патриотизма возглавили советские фильмы
- Чемпион UFC Двалишвили встал перед Трампом на колено
- СМИ: Черноморский флот ликвидировал системы наведения дронов ВСУ
- СМИ: Отец Маска прилетел в Москву для участия в форуме
- Собянин: С начала суток над Москвой сбили 10 дронов ВСУ
- В МВД рекомендовали притвориться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками
- За ночь уничтожен 61 беспилотник ВСУ над восьмью регионами РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru