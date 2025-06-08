В России поменяют произношение слова «свекла»

В России разговорное произношение слова «свеклА» в будущем может стать таким же популярным, как и официальная литературная норма «свЁкла», или даже может его вытеснить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института русского языка им. Виноградова РАН Марию Каленчук.

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При этом филолог подчеркнула, что сейчас нормативным вариантом произношения слова «свекла» считается тот, при котором ударение падает на первый слог. Так, по словам Каленчук, в различных словарях русского языка зафиксирована форма «свЁкла», а вариант «свеклА» пока не рекомендуют.

Ранее писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин в интервью НСН заявил, что любая буква русского алфавита является национальным достоянием, а без «ё» в языке происходят ошибки и даже искажается смысл слов.

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ФОТО: ТАСС
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