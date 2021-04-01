В России поменялись правила сдачи экзамена на водительские права
В России вступил в силу новый регламент проведения экзаменов на водительские права.
Среди главных отличий - отсутствие «площадки». С 1 апреля навыки водителей будут проверяться на дороге в условиях реального движения. Кроме того, экзамен будет досрочно завершен, если кандидат в водители разговаривает за рулем по мобильному телефону или не пристегнут ремнем безопасности.
Среди других нововведений - возможность присутствия наблюдателей на экзамене из числа других кандидатов в водители, представителей общественных организаций и автошкол.
Также при сдаче экзамена в салоне автомобиля и снаружи транспортного средства будут установлены камеры. Кроме того, будет вестись аудиозапись процесса экзамена.
Наказание за езду в пьяном виде в России предложено ужесточить, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
За нетрезвое вождение предлагается наказывать минимальным сроком лишения свободы до трех лет, а также штрафовать на 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет.
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