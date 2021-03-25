МВД предложило ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде

За нетрезвое вождение предлагается наказывать минимальным сроком лишения свободы до трех лет, а также штрафовать на 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет.

Одним из возможных наказаний для водителей, употребляющих спиртные напитки за рулем, также являются исправительные работы на срок до двух лет.

С предложением конфисковать автомобиль у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде либо по вине которых произошло ДТП с пострадавшими, выступило Госсобрание Башкирии. Депутаты ссылаются на статистику ГИБДД, согласно которой каждая десятая авария происходит с участием автомобилистов в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

