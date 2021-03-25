МВД предложило ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде

Наказание за езду в пьяном виде в России предложено ужесточить, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Борзов: пьяных автомобилистов стоит лишать водительских и родительских прав

За нетрезвое вождение предлагается наказывать минимальным сроком лишения свободы до трех лет, а также штрафовать на 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет.

Одним из возможных наказаний для водителей, употребляющих спиртные напитки за рулем, также являются исправительные работы на срок до двух лет.

С предложением конфисковать автомобиль у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде либо по вине которых произошло ДТП с пострадавшими, выступило Госсобрание Башкирии. Депутаты ссылаются на статистику ГИБДД, согласно которой каждая десятая авария происходит с участием автомобилистов в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АлкоголизмАвтомобилисты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры