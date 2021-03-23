Новый регламент экзамена на права утвержден МВД
Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ об утверждении нового административного регламента о приеме экзамена на получение водительских прав. Соответствующих документ опубликован на портале правовой информации.
Новые правила сдачи экзамена на получение прав вступают в силу с 1 апреля.
Среди основных изменений – вынесение в отдельных список грубых ошибок, за совершение которых результаты экзамена сразу аннулируются. К ним относится непристегнутый ремень и использование телефона во время вождения. Также новые правила позволяют присутствовать на экзамене наблюдателям, которыми могут стать другие экзаменуемые водители или представители общественных организаций.
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