Новый регламент экзамена на права утвержден МВД

Среди основных изменений – вынесение в отдельных список грубых ошибок, за совершение которых результаты экзамена сразу аннулируются. К ним относится непристегнутый ремень и использование телефона во время вождения. Также новые правила позволяют присутствовать на экзамене наблюдателям, которыми могут стать другие экзаменуемые водители или представители общественных организаций.





