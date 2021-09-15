В России подвели итоги первого этапа лотереи среди привитых от COVID-19

Первые победители розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса россиян станут известны в среду. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства страны.

Ранее в РФ объявили о проведении лотереи для граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19 до 1 сентября. Среди них определят тысячу победителей, каждый из которых получит приз в размере 100 тысяч рублей, отмечает RT.

«Уже сегодня на сайте бонусзаздоровье.рф появятся имена первых 500 победителей розыгрыша 100 тысяч рублей среди граждан, которые сделали прививку от коронавируса», — говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, данные о выигрыше будут доступны в личном кабинете россиянина на портале госуслуг. Победители автоматически получат выигранные средства на карту «Мир», которую необходимо привязать на «Госуслугах». Выплаты будут производиться в течение полугода со дня проведения розыгрыша.

Следующих победителей лотереи определят 14 октября.



