В России подтвержден 5 871 новый случай коронавируса

В России за прошедшие сутки зарегистрирован 5 871 случай коронавируса, согласно данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Минздраве спрогнозировали ситуацию по COVID-19 на осень

В стране выздоровели 8 366 человек, умерли от коронавирусной инфекции 146 россиян/

Всего в Российской Федерации коронавирус подтвержден у 806 720 жителей России. Выписаны из больниц после лечения COVID-19 597 140 пациентов, умерли 13 192 человек.

Напомним, ВОЗ признала вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта. В мире общее число зараженных превышает 15 млн.

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ФОТО: pixabay.com
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