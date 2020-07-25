В Минздраве спрогнозировали ситуацию по COVID-19 на осень

Главный инфекционист российского Минздрава обратил внимание на условия распространения любых воздушно-капельных инфекций, которые возникают осенью. Поэтому распространение COVID-19 отказался называть второй волной, пишут «Известия».

Чуланов напомнил, что также повышению уровня заболеваемости способствуют условия в учебных заведениях, когда осенью там формируются большие коллективы, сообщает RT.

Эксперт напомнил о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

В Минздраве напомнили, что Россия только начала выходить из пандемии коронавируса и в ряде регионов сохраняется напряженная обстановка.



