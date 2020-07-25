В Минздраве спрогнозировали ситуацию по COVID-19 на осень
Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов считает, что осенью не ожидается значительного подъема заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА «Новости».
«Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — цитирует Чуланова Газета.ru.
Главный инфекционист российского Минздрава обратил внимание на условия распространения любых воздушно-капельных инфекций, которые возникают осенью. Поэтому распространение COVID-19 отказался называть второй волной, пишут «Известия».
Чуланов напомнил, что также повышению уровня заболеваемости способствуют условия в учебных заведениях, когда осенью там формируются большие коллективы, сообщает RT.
Эксперт напомнил о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции.
В Минздраве напомнили, что Россия только начала выходить из пандемии коронавируса и в ряде регионов сохраняется напряженная обстановка.
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