В Минздраве спрогнозировали ситуацию по COVID-19 на осень

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов считает, что осенью не ожидается значительного подъема заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

«Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — цитирует Чуланова Газета.ru.

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Главный инфекционист российского Минздрава обратил внимание на условия распространения любых воздушно-капельных инфекций, которые возникают осенью. Поэтому распространение COVID-19 отказался называть второй волной, пишут «Известия».

Чуланов напомнил, что также повышению уровня заболеваемости способствуют условия в учебных заведениях, когда осенью там формируются большие коллективы, сообщает RT.

Эксперт напомнил о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

В Минздраве напомнили, что Россия только начала выходить из пандемии коронавируса и в ряде регионов сохраняется напряженная обстановка.


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ФОТО: pixabay.com
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