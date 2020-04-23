Человек заразил тигров и львов коронавирусом и вынудил их кашлять

В зоопарке Бронкса в Нью-Йорке коронавирус был подтвержден у четырех тигров и трех львов, при этом у них проявился один из главных характерных человеческих симптомов — кашель.

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Как пишет The New York Post, хищников протестировали на инфекцию после того, как коронавирусом заболела малайзийская тигрица по кличке Надя — ее, в свою очередь, заразил сотрудник зоопарка, который за ней ухаживал. Последний, по оценке специалистов, был бессимптомным носителем.

В Обществе защиты дикой природы отметили, что все зараженные животные, кроме одного, проявили характерные для коронавируса симптомы, в том числе кашель. Однако все они уже идут на поправку.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что домашние и кошки потенциально могут быть переносчиками коронавируса. По его словам, животные могут принести инфекцию с улицы на своей шерсти, сообщает Утро.ру

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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