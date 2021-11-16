В России подтвердили менее 37 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали еще 36 818 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее стало известно о 38 420 заболевших, напоминает RT. С начала пандемии в РФ зафиксировали 9 145 912 случаев коронавируса.

За последние сутки от COVID-19 вылечился 34 161 человек, всего медики выписали после выздоровления 7 846 448 пациентов.

Кроме того, оперштаб сообщает, что за 24 часа от коронавируса скончались 1240 россиян. С начала пандемии было подтверждено 257 837 летальных исходов, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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