В России подтвердили менее 37 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали еще 36 818 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее стало известно о 38 420 заболевших, напоминает RT. С начала пандемии в РФ зафиксировали 9 145 912 случаев коронавируса.
За последние сутки от COVID-19 вылечился 34 161 человек, всего медики выписали после выздоровления 7 846 448 пациентов.
Кроме того, оперштаб сообщает, что за 24 часа от коронавируса скончались 1240 россиян. С начала пандемии было подтверждено 257 837 летальных исходов, пишет «Свободная пресса».
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Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru