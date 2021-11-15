Мурашко заявил о сокращении числа коронавирусных коек

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за последнюю неделю в России шесть тысяч коронавирусных коек были перепрофилированы в обычные, сообщает РИА Новости.

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На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом он отметил, что медики, несмотря на беспрецедентную мобилизацию, продолжают оказывать также и плановую помощь.

Ранее глава Минздрава заявил, что в России завершается разработка препарата, прерывающего развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе заражения.

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Фото: minzdrav.gov.ru
ТЕГИ:ЛечениеКоронавирусМинздрав
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