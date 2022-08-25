В России подтвердили максимальные с марта 43 919 случаев COVID-19

Медики подтвердили 43 919 случаев заражения коронавирусом в России за сутки, это максимальный показатель с 13 марта, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Роспотребнадзор: заразиться коронавирусом можно от рыбы и морепродуктов

Днем ранее в стране зарегистрировали 40 231 случай заражения, напоминает «Свободная пресса».

За последние сутки были госпитализированы 3 936 пациентов, 30 775 человек выздоровели, 71 — скончался, пишет RT.

С начала пандемии в стране заразился коронавирусом 19 265 521 россиянин, вылечились 18 401 387 человек, умерли 383 829 пациентов.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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