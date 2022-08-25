В России подтвердили максимальные с марта 43 919 случаев COVID-19

Днем ранее в стране зарегистрировали 40 231 случай заражения, напоминает «Свободная пресса».

За последние сутки были госпитализированы 3 936 пациентов, 30 775 человек выздоровели, 71 — скончался, пишет RT.

С начала пандемии в стране заразился коронавирусом 19 265 521 россиянин, вылечились 18 401 387 человек, умерли 383 829 пациентов.

