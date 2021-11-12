В России подтвердили еще 40 123 случая COVID-19 за сутки

В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Накануне в стране зарегистрировали 40 759 заболевших, напоминает RT.

При этом за минувшие сутки в РФ выписали 33 645 пациентов с COVID-19, 1 235 человек скончались.

С начала пандемии в стране зафиксировали 8 992 595 случаев COVID-19, 7 720 962 человека выздоровели, 252 926 пациентов умерли.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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