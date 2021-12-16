В России подтвердили еще 28 486 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 28 486 новых случаев заражения коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране подтвердили 28 363 случая заболевания, напоминает «Свободная пресса».
В минувшие 24 часа медики выписали 37 155 пациентов с COVID-19, а также зафиксировали 1 133 смерти.
С начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 131 646 человек, выздоровели — 8 876 788 человек, скончались — 294 024 россиянина.
Между тем Центр имени Н.Ф. Гамалеи сообщил о подаче первого патента на формулу вещества, которое может стать основой лекарства от коронавирусной инфекции. По данным учреждения, поиск оптимальных соединений молекул для будущего препарата продолжается, сроки создания лекарства пока не известны, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 486 / сут.
Умерли
294 тыс.+1 133 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 155 / сут.
- В России подтвердили еще 28 486 новых случаев коронавируса
- Белоруссия одобрила использование вакцины «КовиВак»
- «Лента» купит «Утконос» за 20 млрд рублей
- СМИ назвали причину непризнания российских COVID-сертификатов в Евросоюзе
- Названы российские компании-лидеры по уровню среднемесячной зарплаты
- В Британии призвали Запад признать ответственность за кризис на Украине
- Кабмин выделит 10 млрд рублей на поддержку больниц
- Суд арестовал укравшую более 20 млн рублей кассиршу из Ачинска
- В Софведе предложили установить для мэров единый срок полномочий
- В Сенате США предложили объявить Россию «спонсором терроризма»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru