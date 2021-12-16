В России подтвердили еще 28 486 новых случаев коронавируса

Накануне в стране подтвердили 28 363 случая заболевания, напоминает «Свободная пресса».

В минувшие 24 часа медики выписали 37 155 пациентов с COVID-19, а также зафиксировали 1 133 смерти.

С начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 131 646 человек, выздоровели — 8 876 788 человек, скончались — 294 024 россиянина.

Между тем Центр имени Н.Ф. Гамалеи сообщил о подаче первого патента на формулу вещества, которое может стать основой лекарства от коронавирусной инфекции. По данным учреждения, поиск оптимальных соединений молекул для будущего препарата продолжается, сроки создания лекарства пока не известны, отмечает Ura.ru.

