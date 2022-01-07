В России подтвердили еще 16 735 случаев COVID-19
7 января 202211:37
Число подтвержденных случаев коронавируса в России за сутки увеличилось на 16 735, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее было зарегистрировано 15 316 заражений, напоминает RT.
Кроме того, за минувшие сутки медики выписали 22 035 пациентов и зафиксировали 787 смертей.
С начала пандемии в России зарегистрировали 10 618 035 случаев COVID-19, 9 645 712 человек выздоровели, 314 604 пациента скончались.
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Заразились
10,6 млн+16 735 / сут.
Умерли
315 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 035 / сут.
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7 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru