В России подтвердили еще 1254 смерти от коронавируса за 24 часа
Третий подряд суточный максимум смертности от коронавируса зарегистрировали в России. За последние сутки было подтверждено еще 1 254 смерти от COVID-19, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В среду и четверг в РФ зафиксировали 1 247 и 1 251 летальных исходов соответственно.
По данным оперштаба, за 24 часа было выявлено 37 156 новых случаев COVID-19. При этом 37 004 пациента вылечились от коронавирусной инфекции.
С начала пандемии в России зарегистрировали 9 257 068 случаев заражения, 7 956 254 человека выздоровели, 261 589 пациентов скончались.
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Заразились
9,3 млн+37 156 / сут.
Умерли
262 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+37 004 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru