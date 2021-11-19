В России подтвердили еще 1254 смерти от коронавируса за 24 часа

В среду и четверг в РФ зафиксировали 1 247 и 1 251 летальных исходов соответственно.

По данным оперштаба, за 24 часа было выявлено 37 156 новых случаев COVID-19. При этом 37 004 пациента вылечились от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в России зарегистрировали 9 257 068 случаев заражения, 7 956 254 человека выздоровели, 261 589 пациентов скончались.

