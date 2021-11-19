В России подтвердили еще 1254 смерти от коронавируса за 24 часа

Третий подряд суточный максимум смертности от коронавируса зарегистрировали в России. За последние сутки было подтверждено еще 1 254 смерти от COVID-19, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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В среду и четверг в РФ зафиксировали 1 247 и 1 251 летальных исходов соответственно.

По данным оперштаба, за 24 часа было выявлено 37 156 новых случаев COVID-19. При этом 37 004 пациента вылечились от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в России зарегистрировали 9 257 068 случаев заражения, 7 956 254 человека выздоровели, 261 589 пациентов скончались.

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ФОТО: РИА Новости
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