Путин заявил, что пандемия COVID-19 ещё не побеждена
Президент России Владимир Путин заявил, коронавирус «серьёзно нарушил привычное течение жизни во всем мире», сообщает пресс-служба Кремля.
Выступая на расширенном заседании коллегии МИД России глава государства отметил, что «пандемия далеко не побеждена» и в будущем человечество могут накрыть новые волны инфекции.
Российский лидер считает, что отгородиться от инфекции в отдельно взятой стране не получится, победить её можно только совместными усилиями, поэтому Россия призывает другие государства к реальному сотрудничеству в борьбе с COVID-19 на равной и справедливой основе.
Ранее Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в России, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- СМИ: истребитель F-16 разбился в Греции
- Путин прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана
- Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в 25 миллионов рублей
- Путин заявил, что пандемия COVID-19 ещё не побеждена
- Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
- Замминистра спорта РФ Машкову уволили за прогул
- Путин заявил, что украинский кризис пока далек от завершения
- Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора»
- «За дурь ответит!» Понасенков вызвал на дебаты Мединского
- Ученые определили идеальную продолжительность объятий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru