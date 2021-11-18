Путин заявил, что пандемия COVID-19 ещё не побеждена

Выступая на расширенном заседании коллегии МИД России глава государства отметил, что «пандемия далеко не побеждена» и в будущем человечество могут накрыть новые волны инфекции.

Российский лидер считает, что отгородиться от инфекции в отдельно взятой стране не получится, победить её можно только совместными усилиями, поэтому Россия призывает другие государства к реальному сотрудничеству в борьбе с COVID-19 на равной и справедливой основе.

Ранее Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в России, сообщают «Невские новости».

